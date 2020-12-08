Belediye personeli çöp konteynerine düşen köpeği kurtardı

KONYA (AA) - Konya'da çöp konteynerine düşen köpeği, konteynere giren belediye personeli kurtardı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, görüntüleri, "Ve Dünya bir dakikalığına güzelleşiyor. Her can bizim için önemli. Duyarlı davranışlarından dolayı çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntülerde Meram Belediyesi temizlik işlerinde görevli belediye personeli sokak köpeğinin düştüğü çöp konteynerine girdi. Köpeği kucaklayan personel, köpeğin çıkmasına yardım etti.

Kavuş, Kozağaç Mahallesi Hatıp Caddesi'nde çöp konteynerinin içine giren Osman Küçükkabasakal ve Cengiz Yaşar'ı makamında kabul etti.

Meram'da 55 beslenme noktası, köpek ve kedi evi olduğunu dile getiren Kavuş, kimsesiz hayvanların sahiplenilmesi ve aç bırakılmaması için farkındalık oluşturmak için çeşitli çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Bugün yaşanan olaydan dolayı hem gururlandıklarını hem de duygulandıklarını belirten Kavuş, "Belediyede çalıştığımız arkadaşlarımızın bir köpeği, derince bir çöp kutusunun içine girip o çöp yığınlarının arasından kurtarması ve bunu görevi olarak değil insani duygularla yapmış olması hepimizi duygulandırdı. Bu Anadolu, Konya insanının hayvanlara bakışını ortaya koyan bir davranıştır." diye konuştu.

Osman Küçükkabasakal ise görevi sırasında çöp konteynerinin içinde köpeğin olduğunu fark ettiğini belirterek "Herhalde karnı açtı. Baktım, zarar vermiyordu. Çıkamamış, kendi imkanlarımızla çıkarmaya çalıştık. Aşağı indim, insanlık namına onu bulunduğu yerden çıkardım." dedi.