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Gündem Belediye otobüsüne ateş eden şüpheli yakalandı
Gündem

Belediye otobüsüne ateş eden şüpheli yakalandı

Ankara'da, yol verme kavgası yüzünden tartıştığı otobüs şoförüne yanındaki tabanca ile ateş eden otomobil sürücüsü Güven D.(37), polis tarafından yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 04:50:00 -
Belediye otobüsüne ateş eden şüpheli yakalandı

Olay, Sincan ilçesi Osmanlı Mahallesinde saat 17.00 sularında meydana geldi. 16 LE 123 plakalı otomobil ile hareket halinde olan Güven D., Ahi Mesud Bulvarında Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO otobüsü şoförü Ş.K. ile yol verme anlaşmazlığı yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Güven D., yanında bulunan tabancayı çıkartarak EGO otobüsüne ateş etti. Olay sonrası otomobiline binen Güven D., hızla bölgeden uzaklaştı.

Düzenlenen operasyonla yakalandı

İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri, otobüs kamerası üzerinde yaptıkları incelemede otomobildeki kişinin Güven D. olduğu bilgisine ulaştı. Şüpheli, emniyet ekiplerinin yaptığı operasyonla Plevne Mahallesi Bosna Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli Güven D., emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etti. Olay esnasında alkollü olduğunu, otobüs şoförünün yaralanmış olabileceği korkusu ile olay yerinden kaçtığını ve Kırıkkale'ye doğru yola çıktığını emniyetteki ifadesinde belirten Güven D., olayda kullandığı tabancayı ise otomobilin camından attığını, yerini hatırlamadığını ve daha sonra Kırıkkale'ye gitmekten vazgeçerek Sincan'a döndüğünü aktardı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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