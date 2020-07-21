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Gündem

Belediye otobüsünde cinnet anları

Ankara'da, içerisinde çok sayıda yolcunun bulunduğu belediye otobüsünde, iddiaya göre vatandaşlar arasında yer vermeme kavgası çıktı. Kameralara da yansıyan olayda, boğazı sıkılan bir kişi zorla otobüsten atıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 00:25:00 -

Olay, akşam saatlerinde Kızılay-Çubuk seferini yapan belediye otobüsünde meydana geldi. Otobüse yeni binen yolculardan biri, iddiaya göre başka bir vatandaşın oturduğu yerden kalkmasını istedi. Oturduğu yerden kalkmak istemeyen yolcu ile diğer kişi arasında kavga çıktı. Bunun üzerine otobüs sürücüsü, durakta durarak, kavga eden sürücülerin otobüsten inmesini bekledi. Yaşanan arbede anlarını da otobüsteki diğer vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla çekti. Kameralara da yansıyan olayda, boğazı sıkılan bir yolcu, durakta duran otobüsten indirildi. Otobüs sürücüsü, tartışmanın bitmesiyle seferine devam etti.

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