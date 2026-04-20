Belediye otobüsünde unutulan 1 milyon liralık altın sahibine teslim edildi

IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Belediye otobüsünde unutulan 1 milyon liralık altın sahibine teslim edildi

Diyarbakır'da içinde çok sayıda altın bulunan kayıp çanta yapılan incelemelerin ardından sahibine tutanakla teslim edildi.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığının toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar, sürücüler tarafından belirlenen noktalara teslim edilirken, iletişim bilgilerine ulaşılan vatandaşlara eşyaları doğrudan ulaştırılıyor. Vatandaşlar ise kayıp eşyalarına Ulaşım Dairesi Başkanlığının belirlediği noktalara başvurarak erişebiliyor.

Bu kapsamda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait otobüsü kullanan bir vatandaş, araçta unuttuğu, içinde kıymetli eşyaların bulunduğu çanta sahibine tutanak karşılığında teslim edildi. Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren otobüste unutulan çanta, şoför tarafından fark edilerek Zümrütkent Amirliği’ne teslim edildi. Yapılan başvurunun ardından harekete geçen Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kayıp çantaya ilişkin bilgileri teyit ederek çantayı sahibine ulaştırdı.
İçerisinde 12 adet bilezik, 4 cumhuriyet altını, 1 adet çeyrek altın, 3 adet 1 gram altın, 1 adet zincir ve 2 adet çocuk küpesi ile 1 adet ipli çeyrekli bileklik bulunan çanta, gerçekleştirilen inceleme ve doğrulama işlemlerinin ardından tutanak karşılığında sahibine teslim edildi. Altınların toplam değerinin 1 milyon liradan fazla olduğu öğrenildi.

