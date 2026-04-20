Soytarılığın böylesine az rastlanır! Ekrem’in babasından motor yakan ifade

Ekrem İmamoğlu’na isnat edilen suçların diğer sanıkların çok üzerinde olduğunu belirten Karahasanoğlu, tahliye sıralamasının hukuki mantığına dikkat çekti.

"Önce yamaklar çıkar, sonra elebaşı!"

"Nerede görülmüş elebaşının önce çıktığı?" diye soran Karahasanoğlu, bir örgüt davasında önce alt kademedeki isimlerin, en son ise en tepedeki ismin tahliye olacağını hatırlattı. İmamoğlu’nun "Arkadaşlarımı bırakın, beni tutun" şeklindeki çıkışlarını ise halka yönelik bir "cesaret şovu" olarak nitelendirdi.

"Soytarılık yapmayın, tir tir titriyorsunuz!"

İmamoğlu cephesinden gelen mesajların arka planında büyük bir korku yattığını savunan Karahasanoğlu, "Hokkabazlık yapmayın! Bir an önce dışarı çıkmak için kimlere ne mesajlar gönderdiğinizi biliyoruz" ifadelerini kullandı. Duruşma salonundaki alkışlı protestoların ve aile üyelerinin açıklamalarının yargı üzerinde baskı kurma amacı taşıdığını söyleyen usta gazeteci, devletin bu tür oyunlara gelmemesi gerektiğini ifade etti.