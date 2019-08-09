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Belediye otobüsleri bayram süresince ücretsiz hizmet verecek

Malatya Büyükşehir Belediyesine ait Toplu Taşıma Hizmetleri (MOTAŞ) veren araçlar Kurban Bayramı süresince vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

09 Ağustos 2019 Cuma 12:02
Belediye otobüsleri bayram süresince ücretsiz hizmet verecek

Malatya Büyükşehir Belediyesine ait Toplu Taşıma Hizmetleri (MOTAŞ) veren araçlar Kurban Bayramı süresince vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.


11 - 14 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak olan Kurban Bayramı’nda vatandaşların eş, dost, akraba ve mezarlık ziyaretlerini huzur içerisinde yapmaları için belediye otobüsleri tüm hatlarda ücretsiz hizmet verecek.


Konuyla ilgili bilgi veren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Kurban Bayramında vatandaşlarımızın bayramlarını mutlu ve huzurlu bir şekilde geçirmeleri için sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda bayram süresince özel halk otobüsleri dışındaki tüm araçlarımız yani otobüs ve trambüsler vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet verecektir” diye konuştu.


Ayrıca 10 Ağustos 2019 Cumartesi günü de MOTAŞ tarafından Şehir Mezarlığı ile Alibaba ve Karababa mezarlıklarına ek seferler konularak, mezarlık ziyaretinde bulunacaklara yine ücretsiz hizmet verilecek.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 12:02
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