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Siyaset Belediye meclisinden alkışlar yükseldi! ‘İmamoğlu fotoğrafı asılsın’ teklifine öyle bir cevap verdi ki…
Siyaset

Belediye meclisinden alkışlar yükseldi! ‘İmamoğlu fotoğrafı asılsın’ teklifine öyle bir cevap verdi ki…

Yeniakit Publisher
2024-04-18 13:10:00 -

Pendik Belediye Meclisi’nde CHP meclis üyesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu‘nun belediyeye resminin asılması ile ilgili önerge verdi. Belediye Başkanı Ahmet Cin'in verdiği manidar cevap büyük alkış topladı.

Pendik Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı gerçekleşti. Pendik Belediye Meclisi’nde CHP meclis üyesi Haydar Erkol, “İstanbul’da çok büyük bir farkla seçimi kazanan sayın Ekrem İmamoğlu, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in de bunu dikkate alarak İBB Başkanımızın resminin asılmasını istiyoruz” diyerek Ekrem İmamoğlu‘nun belediyeye resminin asılması ile ilgili önerge verdi.

Önergeye karşılık ise Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, “Ekrem Bey’in resminin asılmasıyla ilgili siz ne zaman Cumhurbaşkanımızın resmini asarsanız bende Ekrem Bey’in resmini asacağım” dedi.

Belediye Başkanı Ahmet Cin’in açıklamasından sonra AK partili ve MHP’li meclis üyeleri alkışladı.

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