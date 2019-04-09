Belediye Meclisi'nde yumruklar konuştu!

Brezilya’da Belediye Meclisi karıştı. Macapa Şehir Meclisi, Belediye Başkanı seçimlerini yapmak için toplandı. Meclis üyelerinden bazıları oylamaya katılırken bazıları oylama sürecini protesto etti.

Gerilim iki milletvekilinin seçimin askıya alınmasını isteyen bir belgenin geçerliliği üzerine tartışmasıyla yükseldi. Konsey üyesi Yuri Pelaes ile muhalefetteki konsey üyesi arasında kavga çıktı. Biri belgeleri sunmak için ayağa kalkınca tekmeler yumruklar havada uçuştu. Kısa sürede diğer konsey üyeleri de kavgaya karıştı.

Erteleme çağrısı kavgayı başlattı

Anayasal usulsüzlükler nedeniyle belediye başkanlığı oylamasına ertelenme çağrısında bulunan belgenin içeriğini okumasını talep eden milletvekili göğsüne bir darbe aldı ve karşılığında yumrukla cevap verdi.

Oturuma bir saat ara verildi taraflar sakinleştirildi. Seçim yeni belediye başkanına oy veren 23 konsey üyesinden sadece 12'si ile yapıldı. Muhalif taraf seçimin yapılmasına karşı anayasa mahkemesine başvuracağını açıkladı.