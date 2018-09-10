Belediye meclisi resmen açıkladı! Suya yüzde 17 indirim

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, oy birliğiyle suya yüzde 17 indirimi kabul etti.

Bu akşam toplanan Belediye Meclisi ASKİ Yönetim Kurulu kararı ile birlikte gelen su indirimi kararına ilişkin Başkanlık yazısını da görüştü. Yazı tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın geçtiğimiz hafta su indirimi yapılacağını açıklamıştı. Karar 17 Eylül'den itibaren geçerli olacak.