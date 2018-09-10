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Belediye meclisi resmen açıkladı! Suya yüzde 17 indirim

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi ASKİ Yönetim Kurulu kararı ile suya indirim kararına ilişkin görüşme yaptı. Görüşmede oy birliğiyle suya yüzde 17 indirim kabul edildi.

10 Eylül 2018 Pazartesi 20:16
Belediye meclisi resmen açıkladı! Suya yüzde 17 indirim

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, oy birliğiyle suya yüzde 17 indirimi kabul etti. 

Bu akşam toplanan Belediye Meclisi ASKİ Yönetim Kurulu kararı ile birlikte gelen su indirimi kararına ilişkin Başkanlık yazısını da görüştü. Yazı tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın geçtiğimiz hafta su indirimi yapılacağını açıklamıştı. Karar 17 Eylül'den itibaren geçerli olacak. 

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 20:16
  1. Ankara
  2. suya indirim

YORUM YAZ

  • hidayethidayet39 dk önce
    1700 tl emekli maaşı 130 tl parası suya göre maaş mı düşük maaşa göre su mu pahalı
  • ALİ KURTOĞLUALİ KURTOĞLU49 dk önce
    Konya Belediyesi de, büyükşehir belediyesine ait Beysu içme suyuna %80 zam yaptı.
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