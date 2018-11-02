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Belediye kaynakları artık teröre akmıyor

CHP ve HDP’nin kayyım hazımsızlığına AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat tepki gösterdi. Eronat, “HDP’li belediyelerin paraları daha önce dağa gidiyordu. Para ellerinden alınınca çocukları ve gençleri kandıracak ortam da olmayınca çok rahatsız oldular” dedi.

02 Kasım 2018 Cuma 09:37
Belediye kaynakları artık teröre akmıyor

Terör örgütü PKK'ya hizmet eden belediyelerle ilgili kayyım atanmasını öngören kanun değişikliği yürürlüğe girdiği günden bu yana CHP ve HDP bir kardeş gibi kayyımdan rahatsızlığını her fırsatta dile getiriyor. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, HDP’nin kayyımlardan rahatsız olmasının doğal olduğunu belirterek, “Çünkü HDP’li belediyelerin paraları daha önce dağa gidiyordu. Belediyeden ihale alan müteahhitler farklı yerlere gönderilip oralarda makbuzlar kestirilip o paraların dağa gönderildiğini çok kişiden dinledik. Bunlar ispat edilemedi ama bütün şehir konuşuyor. İnsanlar bu terör örgütünden korkmasalar ulu orta olanları söyleyecekler.  Onun dışında gençlik merkezleri, kadın merkezleri bunların ellerinden alındığı için dağa çıkışlar minimum seviyeye inince rahatsız oldular. Para ellerinden alınınca çocukları ve gençleri kandıracak ortamda olmayınca çok rahatsız oluyorlar” dedi.

Kayyım anti demokratik değil

Sur Eski Belediye Başkanı Cemal Toptancı da, “Seçim öncesi, belediye başkanı ve meclis üyeleri vatandaşa belediye hizmetlerini ifa etme noktasında söz verirler ve güvenen vatandaş onları o makamlara getirir. Ama vatandaşlar kendi hayatını tehlikeye sokarak, sokakları kazarak, bombalar koyarak, ihanet eylemlerini tasvip etmez. Onun için de o belediye başkanının görevden gitmesini ister. Kaldı ki kayyım atamalarına karşı çıkan ve bunun anti demokratik olduğunu söylemek yanlıştır, komiktir.  Böyle söylemlerde bulunanlar en az o görevini kötüye kullanan belediye başkanları kadar vatana ihanet içerisindedirler” şeklinde konuştu.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 09:37
  1. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat
  2. PKK
  3. HDP
  4. CHP
  5. Sur Eski Belediye Başkanı Cemal Toptancı

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