  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Belediye karanlığa gömüldü! Kaçakçı başkan yaptı komünistliğini
Gündem

Belediye karanlığa gömüldü! Kaçakçı başkan yaptı komünistliğini

Komünist Fatih Mehmet Maçoğlu'nun idare ettiği Tunceli Belediyesi'nin hizmet binası ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün elektrikleri, yaklaşık 14 milyon TL’lik ödenmeyen borç nedeniyle kesildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-14 15:02:00 - 2022-12-14 15:50:54

Tunceli Belediyesi’nin hizmet binası ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün elektrikleri yaklaşık 14 milyon TL'yi bulan ödenmeyen borç nedeniyle enerji şirketi tarafından kesildi.

Belediye yönetiminin göreve geldiğinden bu yana elektrik faturalarını ödemediği belirtilirken, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, birim müdürlerini acil toplantıya çağırdı.

Yüzü kızarmadan itiraf etmişti

Komünist Partili Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, CHP'nin yayın organı Halk TV'de katıldığı bir programda gelen elektrik faturalarını ödemediklerini ve bazı yerlerde kaçak elektrik kullandıklarını itiraf etmişti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

utanmaz bunlar

adı üzerinde kominist hiç bir değeri olmazki yüzü kızarıp utansın

İlhan Tingaz .

bunlarla ne masaya oturulur sgk ödeme , elektrık parasını ödeme ondan sonra hak arama biz ödüyoruz niye sgk , elektrik kaçak kullanıyorlar bir devletin egitimi hukuku ordusu çok iyi olacak gerisini zaten bunlar olduktan sonra özel sektör çag atlar.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23