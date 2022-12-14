Belediye karanlığa gömüldü! Kaçakçı başkan yaptı komünistliğini
Komünist Fatih Mehmet Maçoğlu'nun idare ettiği Tunceli Belediyesi'nin hizmet binası ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün elektrikleri, yaklaşık 14 milyon TL’lik ödenmeyen borç nedeniyle kesildi.
Tunceli Belediyesi’nin hizmet binası ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün elektrikleri yaklaşık 14 milyon TL'yi bulan ödenmeyen borç nedeniyle enerji şirketi tarafından kesildi.
Belediye yönetiminin göreve geldiğinden bu yana elektrik faturalarını ödemediği belirtilirken, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, birim müdürlerini acil toplantıya çağırdı.
Yüzü kızarmadan itiraf etmişti
Komünist Partili Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, CHP'nin yayın organı Halk TV'de katıldığı bir programda gelen elektrik faturalarını ödemediklerini ve bazı yerlerde kaçak elektrik kullandıklarını itiraf etmişti.