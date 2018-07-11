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Belediye harekete geçti, Türkçe olmayan tabelalar söküldü!

Esenyurt'ta Türk Standartları Enstitüsü'nün kararı üzerine "en az yüzde 75'i Türkçe olma zorunluluğu" kuralına uymayan tabelalar zabıta ekiplerince söküldü.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 17:52
Belediye harekete geçti, Türkçe olmayan tabelalar söküldü!

Esenyurt'ta, Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) kararı üzerine Türkçe olmayan tabelalar, zabıta ekiplerince sökülüyor.

Esenyurt Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, başta Arapça ve İngilizce olmak üzere yabancı dildeki tabelalara TSE tarafından en az yüzde 75'i Türkçe olma zorunluluğu getirildi.

Yapılan uyarılarla bazı esnaf tanınan sürede tabelalarını değiştirdi, değiştirmeyenlerin tabelaları ise zabıta ekipleri tarafından sökülmeye başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, tabelaların görüntü kirliliği oluşturduğunu ve halkın yazılanı anlamadığını belirtti.

Uygulamadan vatandaşın memnun olduğunu aktaran Alatepe, "Türkçe olmayan tabelalarda devletin kurumunun belirlediği standartları ayrım yapmadan uyguluyoruz. İlçede tüm yabancı dillerde yazılmış tabelalara karşı denetimlerimiz aralıksız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yaşayan tüm yabancıların kanunlara uymak zorunda olduğunu belirten Alatepe, bu konuda millet, din ve ırk hiçbir ayrım söz konusu olmadığını vurguladı.

Ruhsatsız işletmelere de müsaade edilmediğine dikkati çeken Alatepe, şunları kaydetti:

"İş yeri sahiplerine tabelalarını değiştirmeleri için süre verdik. İmkanı olmayanlara destek veriyoruz. Bu konuda TSE'nin kanunu uyguladık. Bu çerçevede Gaziantep, Hatay, Kilis, Fatih, Beyoğlu ve Zeytinburnu belediyeleri de tabela konusunda benzer uygulamalar gerçekleştirdi. Suriyeli vatandaşlar da başka millet uyruğunda olanlar da kanunlara uymak zorundadır. Hijyen ve tabela uyum konusundaki denetimlerimiz aralıksız devam edecek."

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 17:52
  1. Kilis
  2. Hatay
  3. Gaziantep
  4. Esenyurt Belediyesi
  5. Türkçe olmayan tabelalar
  6. Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe
  7. İstanbul

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