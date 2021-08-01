Belediye duyurdu! "Aşı olmayanlara, tüm tesislere giriş ve çıkış yasaklandı"

Etimesgut Belediyesi, yeni bir açıklama yaparak aşı olmayan vatandaşlara yönelik duyuruda bulundu.

Belediye tesislerinin girişlerine asılan duyuruda, tesisleri kullanan vatandaşların aşı olmadığı takdirde giriş yapılamayacağı beyan edildi.

Duyuruda, "Değerli tesis kullanıcılarımız ve vatandaşlarımız, ülkemiz genelinde ve ilçemiz Etimesgut'ta yaşanan Covid-19 artışları sebebiyle sizlerin daha sağlıklı ortamlarda hizmet alabilmeniz maksadıyla Etimesgut Belediyesi'ne ait tüm tesislerimize giriş ve çıkışlarda 'Covid-19 aşı' şartı aranmaktadır. 01.08.2021 tarihi itibariyle Covid-19 aşısını olmayan kullanıcılarımızı ve vatandaşlarımızı sizin sağlığınız için tesislerimize kabul etmeyeceğimizi bildirir, sağlık ve esenlikler dileriz." ifadeleri kullanıldı.