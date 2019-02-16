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Belediye çevreci gençler yetiştiriyor

Bugüne kadar Fetrek Çayı Sultanlar Vadisi, bisiklet ve yürüyüş yolları, millet bahçesi, meydan düzenlemeleri ile çevreye en çok yatırım yapan belediye olarak anılan Torbalı Belediyesi, yeni bir projeye daha imza attı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 11:01
Belediye çevreci gençler yetiştiriyor

Bugüne kadar Fetrek Çayı Sultanlar Vadisi, bisiklet ve yürüyüş yolları, millet bahçesi, meydan düzenlemeleri ile çevreye en çok yatırım yapan belediye olarak anılan Torbalı Belediyesi, yeni bir projeye daha imza attı. ‘Sıfır Atık’ projesi ile belediye gelecek nesile daha yaşanabilir bir ilçe bırakmayı hedefliyor.


Çevre en çok yatırım yapan belediye olarak adından sıkça söz ettiren Torbalı Belediyesi, bünyesinde kurduğu Atık Toplama Ayrıştırma ve Ambalaj Atığı Toplama Tesisi ile ilçede sıfır atık projesini hayata geçirdi. TORBEL AŞ. ve Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan tesiste atıldığında doğaya çok büyük zarar veren plastik başta olmak üzere kağıt, karton, cam, pil, metal ve atık yağ toplanıp ayrıştırılacak. Türkiye’de ilk 5 tesis arasında yer alan Torbalı Belediyesi Atık Toplama ve Ayrıştırma Merkezi başlattığı proje ile ilçenin daha yaşanabilir bir hal almasını sağlayacak. Belediyenin ‘Sıfır Atık’ projesine öğrencilerin de dahil edilmesi için okullarda eğitim toplantıları düzenlenmeye başladı. İlk eğitim toplantısı Ayrancılar Yavuz Sultan Selim Ortaokulu’nda gerçekleştirildi. Çevre Mühendisi Nur Durak, öğrencilere proje hakkında bilgi verdi. Toplantıda; TORBEL AŞ. Genel Müdürü Adnan Korkmaz, Temizlik İşleri Müdürü Gökhan Bulut, Okul Müdürü Selahattin Günek de hazır bulundu.



Çevreci projelere devam


Torbalı’da toprağı, havayı, suyu korumaya yönelik olarak İzmir’in en büyük projelerini hayata geçirdiklerini dile getiren Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, “Torbalı Belediyesi olarak birçok belediyeye örnek olacak bir projeye daha imza attık. Belediyemiz bünyesindeki Atık Toplama Ayrıştırma ve Ambalaj Atığı Toplama Tesisimizde çevrenin korunması için sıfır atık projesini hayata geçirdik. Bu proje sayesinde israfı önlenmesi, tasarruf ve ekonomik kazanım, projeye katılanların çevreci hissetmesi, çevre kirliliğinin azaltılmasını hedefliyoruz. Bu projenin başarılı bir şekilde devam ettirilmesi için geleceğimiz olan çocuklarımızı da bu projeye dahil ediyoruz. Okullarda vereceğimiz eğitimler ile çocukların çevreyi korumada aktif rol almaları sağlanacak. Çevreye yönelik yatırımlarımızı önümüzdeki dönemde de arttırarak devam ettireceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 11:01
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