Belediye çalışmaları hızlandı

Kilis Belediyesi tarafından Pendami sürecinde normalleşmeye başlanılmasından sonra vatandaşa hizmetin götürülmesi noktasında çalışmalar hızlandı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, park, bahçe ve yeşil alanlardaki çim biçme, ağaç budama, bakım onarım ve sulama çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Haşere ve sinekten doğacak rahatsızlıkların önüne geçmek amacıyla mahalle, dükkan ve sokaklar da haşere, sinek ve sivrisinekle mücadeleye devam ediyor. Zabıta Müdürlüğü tarafından kent genelinde iskan çalışmaları devam ederken, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere ceza işlem uygulanıyor. Su İşleri Müdürlüğü tarafından Okçular, İsmet Paşa ve Fatih Sultan Mehmet mahallelerinde kanal arıza, M.Rıfat Kazancıoğlu, Çaylak ve Demirciler mahallelerinde ise su arıza bakım onarım çalışmaları devam ettiği bildirildi.