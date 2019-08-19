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Belediye çalışıyor, Nevşehir kazanıyor

Modern bir altyapı, güzel bir Nevşehir için yatırımlarını sürdüren Nevşehir Belediyesi, yoğun yağışlarda caddelerdeki su birikintilerinin ve muhtemel sel baskınlarının önüne geçebilmek için Mustafa Parmaksız Caddesinde yağmur suyu drenaj hattı oluşturuyor.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:07
Belediye çalışıyor, Nevşehir kazanıyor

Modern bir altyapı, güzel bir Nevşehir için yatırımlarını sürdüren Nevşehir Belediyesi, yoğun yağışlarda caddelerdeki su birikintilerinin ve muhtemel sel baskınlarının önüne geçebilmek için Mustafa Parmaksız Caddesinde yağmur suyu drenaj hattı oluşturuyor.


Nevşehir’in en işlek caddelerinden biri olan Meteris Meydanı Kavşağı ile Gülşehir Köprülü Kavşağı arasındaki Mustafa Parmaksız Caddesi’nde Nevşehir Belediyesi tarafından ciddi bir altyapı ve üst yapı yatırımı gerçekleştiriliyor. Belediye Başkanı Rasim Arı’nın büyük önem verdiği çalışmalar kapsamında daha önce içme suyu ana isale hattı ve içme suyu abone bağlantıları yenilenen cadde de şimdi de Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yağmur suyu drenaj hattı imalatına başlandı. Sıcak asfalt serimi öncesinde gerçekleştirilen çalışma ile birlikte bin 300 metre uzunluğundaki alanda oluşturulacak olan yağmur suyu drenaj hattı, araç trafiğinin yoğun olduğu cadde de yağışlı havalarda su birikintilerinin ve olası sel baskınlarının önüne geçecek. Daha önce yağmur suyu drenaj hattı bulunmayan cadde de geçtiğimiz yıllarda özellikle kış ve bahar aylarındaki sağanak yağış sonrasındaki yollarda oluşan su birikintileri hem trafik akışını hem de yayaları olumsuz etkilemişti.


Nevşehir il genelinde altyapıdaki sıkıntıları çözüme kavuşturmayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Rasim Arı, aşırı yağışlardan olumsuz etkilenme riski olan bölgelere kalıcı çözümler getirdiklerini vurguladı. Arı, “Şehrimizin geleceğine damga vuracak yatırımlarımızı birer birer hizmete alıyoruz. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi, öncelikli hedefimiz. Hemşehrilerimizin sağlıklı bir çevrede yaşayabilmesi için de şehrimizin alt yapısının sorunsuz olması gerekiyor. Eskiyen, yıpranan, kullanım ömrünü tamamlamış alt yapının yerine yenilerini yapıyoruz. Bu konuda vatandaşlarımıza gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:07
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