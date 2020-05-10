Belediye çalışanından duyarlı davranış

Konya’da belediye işçisinin susuzluktan bitkin düşen köpeğe su vermesi yürekleri ısıttı.

Konya’da sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda görev yapan Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre ve Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü çalışanı Mehmet Kuzu, Aziziye Camii şadırvanın etrafında bir köpeğin dolaştığını fark etti. Köpeğin susuzluktan bitkin düştüğünü anlayan Kuzu, avucuyla musluktan köpeğe su içirdi. Başka bir çalışan tarafından cep telefonu ile kaydedilen bu anlar ise yürekleri ısıttı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kuzu, “Hayvanlar Allah’ın sessiz kullarıdır. Ne mutlu ki onların kıymetini bilene. Ben de görevim icabı onlara karşı sevgi ve merhameti hem sokak hayvanlarına karşı hem de Konya Büyükşehir Belediyemizin hayvan barınağında yöneticilerimizle birlikte tüm çalışan arkadaşlarımızda somut bir şekilde görüyor ve yaşıyorum. İşte o sevgi içime işlemiş olacak ki nerede bir canlı görsem hemen ilgim üzerlerine toplanıyor ve burada da bir köpeğin susuzlukla birlikte çaresizliğini gördüm ve ona su verirken adeta bana teşekkür ediyordu” diye konuştu.