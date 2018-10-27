0553 313 94 23

Belediye çalışanı canlı yayında anlattı… İnternet aşkına para kaptırdı

63 yaşındaki Hatice Kılıç, internetten tanıştığı 45 yaşındaki adama önce aşık oldu, sonra 30 bin lira kaptırdı. Esra Erol'da programında başına gelenleri anlatan Hatice Kılıç'ın elindeki fotoğraftan, dolandırıcının bir belediye çalışanı olduğu ortaya çıktı.

27 Ekim 2018 Cumartesi 06:59
Belediye çalışanı canlı yayında anlattı… İnternet aşkına para kaptırdı

63 yaşındaki Hatice Kılıç'ın, 45 yaşındaki bir kişiyle internette başlayan aşkı hüsranla son buldu. Hatice Kılıç, 9 ay önce Metehan Altun ile Facebook üzerinden konuşmaya başladı. Kendisini subay olarak tanıtan adamla, sık sık Facebook ve telefon üzerinden konuşan Hatice Kılıç, zamanla ona güvendi. Evlenip boşandığını ve artık genç kadınlara güvenemediğini belirten adam, maddi durumunun sıkışık olduğunu ve bir miras alacağının olduğunu belirtti.

Toplam 30 bin lira

Hatice Kılıç, kendisini Metehan Altun olarak tanıtan kişinin maddi durumunun kötü durumda olduğuna inanıp önce telefon faturasını ödedi. Daha sonra kendisine cep telefonu hediye etti. Dolandırıcıya 3000-5000 TL nakit miktarlar da gönderen Kılıç, dolandırıldığını geç de olsa anladı. Toplamda 30 bin TL parasını kaptıran Hatice Kılıç, dolandırıcının bulunması için Esra Erol'dan yardım istedi.

Belediye çalışanı çıktı

Kendisini subay Metehan Altun olarak tanıtan kişinin, Kuşadası Belediyesi'nde bir temizlik görevlisi olarak çalışan İlyas Çelik olduğu ortaya çıktı. İlyas Çelik'in daha önce de Aydın Belediyesi'nde çalışırken beraber görev yaptıkları mesai arkadaşı canlı yayına bağlanarak, fotoğraftaki kişinin İlyas Çelik olduğunu teyit etti.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 06:59
  1. Aydın
  2. hatice kılıç
  3. esra erol
  4. dolandırıcılık
  5. SeoHaber

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni kanunla birlikte trafikte yeni dönem
    1. Yeni kanunla birlikte trafikte yeni..
    2. Eski başkanın oğlu babasını suçladı.....
    3. PKK için gelen eski Alman askerinin..
    4. Bugün İstanbul’a geliyorlar… Dünyanın..
    5. ‘İlişkimiz kalmadı’ deyip duyurdular…..
    6. Bakan sinyali vermişti, uzatılıyor…..
    7. Belediye çalışanı canlı yayında..
    8. İstanbul'da bin 500 adrese dev..
    9. Türkiye’de ‘Dış görünüm’ araştırması…..
    10. İsrail hava saldırısı başlattı
    11. Korkunç kaza: Baba ve iki kızı..
    12. Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda..
    13. 39 ilin valisi değişti… İstanbul..
    14. Fatih Terim o transferi bitirdi! Süper..
    15. Çin kulübü Anderson Talisca'nın..
    16. Bursaspor Teknik Direktörü Samet..
    17. Konya’da korkunç kaza! Aynı aileden 3..
    18. Muharrem İnce'yi Cumhuriyet Gecesi'den..
    19. Terör devleti İsrail, Gazze'ye hava..
    20. Konserveden çıkan suyun zararı var mı?
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018
    Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018

    Günün Karikatürü

    27 Ekim 2018
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu talimatı veren kim?
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu talimatı veren kim?
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri