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Yaşam Belediye başkanının makam aracının yanına gittiler... 5 gencin yaptığına kimse anlam veremedi
Yaşam

Belediye başkanının makam aracının yanına gittiler... 5 gencin yaptığına kimse anlam veremedi

Yeniakit Publisher
2024-03-16 17:00:00 -

Afyonkarahisar’da garip bir olay yaşandı. Gençler, belediye başkanının makam aracının motor bölümünün fotoğraflarını çekti.

Afyonkarahisar’da belde belediye başkanının makam aracına izinsiz binen 5 genç aracın motor kaputunu açıp ardından fotoğrafını çekerek olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda gençlerin olayı başkanı takip etmek için cihaz yerleştirmek amacı ile yaptıkları iddia edildi.

İlginç olay, Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Belediye Başkanı Süleyman Kaynak belediyeye geldiği makam aracını kuruma yakın bir yere park ederek içeri girdi. Bir süre sonra kurumdan çıkan Başkan Kaynak aracın motor kaputunun açık olduğunu fark etti. Ardından belediyenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Başkan Kaynak, ismini bilmediği 5 gencin aracın yanına gelip önce ön kapısını açtığını ardından motor kaputunu açarak fotoğrafladıklarını fark etti. Başkan Kaynak olayın ardından jandarmaya giderek şahısların hakkında şikayetçi oldu. İddiaya göre, gençlerin motor kaputunun başkanın aracına izleme cihazı yerleştirmek için açtıkları ve ona göre de düzenek hazırlamak için fotoğraflama yaptıkları öne sürüldü.

Olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. 

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