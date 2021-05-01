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Belediye Başkanı'nın babası Kovid-19 nedeniyle vefat etti

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın babası Ahmet Galip Yıldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 22:29:00 -
Belediye Başkanı'nın babası Kovid-19 nedeniyle vefat etti

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın babası Ahmet Galip Yıldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede 88 yaşında yaşamını yitirdi.

Yıldırım, koronavirüs nedeniyle bir süredir Medical Park Maltepe Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

Ahmet Galip Yıldırım'ın cenazesi, yarın 14.30'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'na defnedilecek.

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Yorumlar

mahir

Allah rahmet etsin. Siz böyle herkesin anasını babasını haber mi yapacaksınız.
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