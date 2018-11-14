Belediye başkanına silahlı saldırıda 1 gözaltı, 3 şüpheli aranıyor

Osmaniye Merkeze bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir özel hastanede tedavi gören annesini dün saat 16.00 sıralarında ziyarete giden Hasanbeyli Belediye Başkanı Alpaslan Koca'nın oğlu Batuhan Koca, burada nedeni henüz belirlenemeyen nedenle ismi açıklanmayan 1 kişi ile tartıştı. Olay büyümeden taraflar, çevredekilerin araya girmesiyle ayrıldı. Akşam babası ve yanındakilerle tekrar hastaneye gelen Batuhan Koca, annesini ziyaret ettikten sonra yakındaki bir kafeteryaya geçti. İddiaya göre burada aynı kişi ile karşılaşınca aralarında tekrar tartışma çıktı. Bu arada kalabalık arasındaki 1 kişi tabancasını çıkarıp rastgele ateş açtı. Saldırıda Belediye Başkanı Koca, yanındaki Burak Başaran (39) ve Murat Karakaya (22) çeşitli yerlerinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan Koca ve yanındakiler hemen ameliyata alındı. Bu arada bölgeye sevk edilen polis özel harekat, TEM ve asayiş ekipleri olaya karışan O.K.'yi gözaltına aldı. Şüpheli sorgulanmak üzere Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken polis, ismini belirlediği 3 kişiyi daha yakalamak için çalışma başlattı.

Hayati tehlikeleri yok

Bacaklarından yaralanan Başkan Alparslan Koca ile Murat Karakaya'nın yoğun bakım servisinden normal odaya alındığı ve durumlarının iyi olduğunu belirtildi. Olayda ağır yaralanan Burak Başaran'ın ise Osmaniye Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikeyi atlattığı kaydedildi. Diğer yandan, olay bölgesinde yaşanan ve çevrede büyük korkuya neden olan kavga sonrası şüphelilerin polis tarafından gözaltına alınması bir cep telefonu kamerası ile kaydedildi.