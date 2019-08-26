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Belediye Başkanı Rasim Arı’dan Malazgirt Zaferi mesajı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Malazgirt Zaferinin 948.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:56
Belediye Başkanı Rasim Arı’dan Malazgirt Zaferi mesajı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Malazgirt Zaferinin 948. Yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.


Mesajında, Türk Milleti’nin kaderini değiştiren, dünya tarihinin akışına yeni bir yön tayin eden ve sonuçları itibariyle en şanlı zaferlerimizden birisini oluşturan Malazgirt Zaferi’nin 948. yılını kutlamanın gururunu ve heyecanını yaşadıklarını belirten Arı, “1071’de sergilenen kararlılık ve duruş; aziz milletimizin 2071 hedefi içinde bugün aynıdır.” dedi. Arı mesajında daha sonra şu ifadelere yer verdi;


“Sultan Alparslan’ın önderliğinde ve liderliğindeki Türk Ordusu’nun, sayıca kendinden kat kat üstün olan Bizans ordusu karşısında elde ettiği kahramanlık destanı olan Malazgirt Zaferinin 948. yılını hep birlikte kutlamanın onur ve heyecanını yaşıyoruz. Tarihi kahramanlıklarla dolu aziz Milletimize bu büyük zafer ile birlikte, Anadolu’nun kapısı açılırken bu zafer aynı zamanda Anadolu’nun İslamlaşmasında da katkı sağlamıştır. Anadolu’nun ebediyete kadar Türk yurdu olarak kalmasını sağlayacak olan 26 Ağustos 1071 tarihindeki bu büyük zafer ile birlikte, atalarımızın asırlar süren var olma mücadelesi 4 kıtaya yayılarak büyük bir imparatorluk halini almıştır. Malazgirt Zaferi ile birlikte bu topraklar artık ebedi ata yurdumuz olarak tescillenirken, bu bereketli topraklar üzerinde asırlardır tüm saldırılara karşı birlik ve beraberliğimize sahip çıkarak ayakta durmayı başardık. Bu duygu ve düşünceler içerisinde başta Büyük Komutan Sultan Alparslan olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, bu topraklar üzerinde ebediyete kadar hür yaşayacak olan halkımızın da Malazgirt Zaferini kutluyorum.”

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:56
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