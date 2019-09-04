Belediye Başkanı Ömer Selim Alan: "Zonguldak asfalta kavuşuyor"

Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, basın mensupları ile bir araya gelerek gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Alan, asfalt çalışmaları, kaldırım işgalleri, belediye iş sendikası TSİ ve Zonguldak Kömürspor hakkında açıklamalarda bulundu.

İlk olarak parke ve asfalt çalışmaları hakkında konuşan Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, önümüzdeki hafta asfalt ve parke çalışmalarının tekrar hız kazanacağını söyledi. Cuma gününden itibaren asfalt yapılacak mahallelerde kazıma işlemi yapılacağını söyleyen başkan Alan, “Asfalt ihalesini Ağustos ayının sonunda yapmıştık. Alan firmayı çağırdık görüştük. Halkımızın en büyük talebi yol bizimde en büyük isteği bu yönde Cuma gününden itibaren kazıma yapacağımız yerler var. Bazı hazırlıklarımı var. Vatandaşlarımız şunu diyebilir tam okulların açılma zamanına mı denk getirdin diye haklılar ama bizim kaybedecek vaktimiz yok.Okullarda açılsa vatandaşlarımızın talebini karşılamak zorundayız. Yol bizim verdiğimiz sözlerin başında geliyor. Biraz gecikecek ama acil olan 4 mahallemizin yollarını bu sene bitirmiş olacağız. Vatandaşlarımız inşallah o toz dumanı bir daha çekmeyecek. Diğer eksik olan ve kalan yerlerimizi bir daha ki sene tamamlayıp bu derdi bitireceğiz. Yani bu kazıma işlemlerini başlayıp haftaya bismillah deyip asfalt dökmeye başlıyoruz. Ayrıca Çaydamar yolunda çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz yolda alt yapı çalışmalarını yapıyorlar. Alt yapıda sıkıntılar olduğu için yolda çökmeler yaşanıyor. Biz bu çökmeleri bir daha yaşamamak için vatandaşlarımız söktün hemen tak böyle bir şey mümkün olsa şuan çalışma devam ediyor olurdu. Arkadaşlarımız yol ile ilgili takip çalışmalarını yapıyorlar ve bu takip Pazartesi gününe kadar sürecek. Şu 2 ay yol konusunda biraz sıkıntı çekeceğiz. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmasını istiyorum” dedi.

“Ulaşım sorunu kısa zamanda toptan çözülecek”

Halk otobüsü firmasının bazı mahallelere sefer yapmadığı yönünde sorulan soru üzerine konuşan Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, “Bazı otobüs hatlarının bazı mahallere bazı saatlerde gelmediği yönünde gerek halk günü toplantılarında gerekse vatandaşlarımız bizzat gelip söylüyor. Biz bu sorunu yüklenici arkadaşla konuştuk. Onunda kendine göre haklı sebepleri var ama bizim bu topyekûn bir şekilde halletmemiz gerekiyor. Çünkü biz belediye olarak vatandaşımızın ulaşımını en iyi şekilde sağlamak zorundayız. Ya kendimiz yapacağız ya da bir işletme ile yapacağız. Ama ne yazık ki şu an majör bir sıkıntı var. Bunun tam olarak çözümü biraz zaman alacak bu konuyu a’dan z’ye bir mastır planı halinde değerlendirerek çözmemiz gerekiyor. Yoksa bu sorun belirli zamanlarda tekrar devam edecek. Herkes dertli bunu topyekûn çözüp vatandaşımızın memnun kalacağı bir hizmeti sunmak zorundayız. Sözleşmenin getirdiği sorumlulukları yerine getirmediği takdirde bir yaptırım uyguluyoruz. Özellikle son bir aya yakın süredir şikayetler ayyuka çıkmaya başladı. İnşallah bu sorun kısa zamanda toptan çözülecek” dedi.

“Kaldırım işgali son gün 1 Ekim”

Kaldırım işgali konusunda açıklamalarda bulunan Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, kaldırım işgali konusunda esnafın talebi üzerine 1 Eylül olarak belirlenen kaldırım işgali sürenin 1 Ekim’e kadar uzattıklarını ifade ederek “Biz seçim döneminde söyledik vatandaşlarımızın yoldan sonraki en çok talebi kaldırım işgalleri biz 1 eylülden itibaren sokak ve kaldırım işgalini bitireceğiz şeklide söyledik. Lakin sel felaketi olunca soğuksudaki ve çarşıdaki esnaflarımız okul sezonu geldiği ve selden dolayı bir mağduriyet yaşadıklarını bu tarihin 1 Ekim’e çekilmesi için bizden talepte bulundular. Bizde esnaf arkadaşlarımızı kırmak istemedik. Tebligatlarımız da hazır biz Eylül ayının 15’inden sonra bütün çarşıyı bir gezeceğiz. Bütün esnaflarımıza tebligat yapacağız. 1 Ekim’den itibaren bir tane bile kaldırım işgali istemiyoruz” şeklinde konuştu.

“Herhangi bir grev söz konusu değil”

Belediye İş Sendikası ile Toplu İş Sözleşme(TSİ) hakkında da konuşan Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, “Biz arkadaşlarımızla konuştuğumuz zaman bir anlaşma zemini bulamadık. Şehir dışından arabulucu arkadaşımız geldi. Onla da anlaşma zemini bulamayınca prosedürün işlemesi için ve yüksek hakem heyetinin karara bağlaması için bir grev oylaması yapılması gerekiyor. Önümüzdeki pazartesi günü belediye iş sendikasında kayıtlı işçilerimizin böyle bir grev uygulaması olacak. Bizim ve arkadaşlarımızın bir grev düşüncemiz yok. Bizim yapacak çok işimiz var. Bu tamamen yüksek hakem heyetinin bir karar vermesi için yapılması gereken bir prosedür. Herhangi bir grev söz konusu değil” dedi.

Son olarak Zonguldak Kömürspor ile ilgili hakkında çıkan spekülasyonlar hakkında konuşan Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, “Zonguldak Kömürsporla ilgili spekülasyonlara dedikodulara muhatap alıp cevap vermem Zonguldak Kömürspor için yaptıklarım en yakın canlı şahidi Kulüp Başkanı Süleyman Canerdir. Ben dedikoduları, spekülasyonları alıp Zonguldakaporu bu şeklide konuşulmasından son derece rahatsızım. Lütfen bana aslı astarı olmayan bir dayanağı olmayan özellikle Zonguldak Kömürsporla ilgili lütfen soru sormayın. Benim ağzımdan bir şey duymadığınız takdirde birilerinin ortalığı bulandırmak için Zonguldaksporla ilgili hassasiyetimi herkes biliyor. Zonguldakspor bizim ortak değerimiz. Benim kadar Zonguldakspor’a bugüne kadar destek olmuş ve şuan destek olan birisinin bu sorularla muhatap olmasını ben hafif tabirle saygısızlık olarak görüyorum. Zonguldaksporun bir sıkıntısı derdi varsa kulüp başkanı neyse bende benden bir şey istemeseler bile kendimi o derecegörevli addediyorum. Zonguldakspor bizim takımız Zonguldak’ın takımı hiç alı astarı olmayan bizim dedikodulara zaman ayıracak vaktimiz yok. Ben belediye başkanı olarak nazımın geçtiği iş adamlarından, hayırseverlerden destek olmasını istedim.Benim belediyeden destek olma şansım yok. Çıkartıp kendi cebimden 450 bin TL verecek durumumda yok. Ondan söylüyorum Başkan Süleyman Caner bunun en canlı şahididir. Biz bunları Süleyman Caner ve ekibiyle 4 senedir nasıl yaptıysak yine aynı şekilde yapıyoruz. Tabiri caizse taşıma suyu ile bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu takım 4 senede 2 tane lig atladı. Herkesin desteğiyle bir yerlere geldi. şuan yine katkı lazım sağ olsun aradığımız insanlar da kırmıyor Hacı Demir buna binaen böyle bir şey yazmış benim belediye bütçesinden ya da kendi cebimden verme şansım yok. Keşke olsa da versem tekrar söylüyorum. Lütfen bana aslı astarı olmayan bir dayanağı olmayan özellikle Zonguldak Kömürsporla ilgili lütfen soru sormayın” dedi.