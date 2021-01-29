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Siyaset Belediye başkanı Mustafa Sayın koronavirüse yenik düştü
Siyaset

Belediye başkanı Mustafa Sayın koronavirüse yenik düştü

Hatay’ın Yayladağı İlçe Belediye Başkanı Mustafa Sayın, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 15:25:00 -
Belediye başkanı Mustafa Sayın koronavirüse yenik düştü

Hatay’ın Yayladağı İlçe Belediye Başkanı Mustafa Sayın’ın korona virüse yenik düştü.

30 Aralık'ta korona virüs (Covid19) testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurduktan sonra süreci evinde geçirdiğini bildiren Başkan Mustafa Sayın, durumunun ağırlaşması üzerine Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

24 gün önce de tedbir amaçlı Ankara Şehir Hastanesine sevk edilen Mustafa Sayın bugün kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Başkan Sayın'ın cenazesinin Yayladağı ilçesine getirelerek toprağa verileceği belirtildi.

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