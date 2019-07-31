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Belediye Başkanı Kuş, vatandaşlarla buluşmalarına devam ediyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, saha gezileri kapsamında vatandaşlarla bir araya gelip talepleri birinci ağızdan dinlemeye devam ediyor.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:48
Belediye Başkanı Kuş, vatandaşlarla buluşmalarına devam ediyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, saha gezileri kapsamında vatandaşlarla bir araya gelip talepleri birinci ağızdan dinlemeye devam ediyor.


Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un rutin hale getirip sabahın erken saatlerinde başladığı saha gezileri devam ediyor. Başkan Kuş, günün ilk ışıklarıyla birlikte bu kez Akabe, Direkli ve 15 Temmuz mahallelerinde incelemelerde bulundu. Mahalle sakinleri ile görüşüp talepleri dinleyen Kuş, esnafın kahvaltı talebini de kırmayarak birlikte kahvaltı yaptı. Direkli Mahalle Muhtarı Mehmet Kestop, Akabe Mahalle Muhtarı Yusuf Kaya ve 15 Temmuz Mahalle Muhtarı Ethem Çalışkan’ın da eşlik ettiği saha gezilerinde belediyenin yürüttüğü çalışmalar da Belediye Başkanı Kuş tarafından denetlendi. Kuş’un hızlı ve çözümcül yaklaşımı muhtarlar ve vatandaşlar tarafından takdir toplarken, talep edilen park için mahallelerde yer arayışına da başlandı.


Saha gezileri kapsamında açıklama yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye’yi halk ile yöneteceklerini belirtti. İlçenin kalkınması için muhtarlar ve vatandaşlarla her zaman fikir alışverişinde olacaklarını ifade eden Kuş, "Bu sabah da Akabe, Direkli ve 15 Temmuz mahallelerimizde gözlerimizi açtık ve vatandaşlarımızla bir araya geldik. Vatandaşlarımız ile kucaklaşıp dertlerini dinledik ve sıkıntılarını bizlere ifade ettiler. Sabahın erken saatlerinde bizlere mahalle muhtarlarımız eşlik etti. Mahalleleri ve sokakları gezdik ve biraz öncede ifade ettiğim gibi sıkıntılarını dile getirdiler. Bizler de bize iletilen bir bir yerine getireceğiz. Temizlik konusunda çok ciddi bir mesafe katettik. Bu tempoyla devam edip ilçemizi bölgemizin en temiz ilçesi haline getireceğiz. Yine iletilen park taleplerini de birinci vazifemiz görüp, çocuklarımızın ve yaşlılarımızın dinlenebilecekleri alanlar oluşturacağız. Her zaman vatandaşlarımızla ve esnafımızla birlikte olacağız. Eyyübiye’yi hep birlikte yöneteceğimizi ifade etmiştik. Çok şükür bunu birlikte yapmaya gayret ediyoruz" ifadelerini kulandı.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:48
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