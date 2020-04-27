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Yerel

Belediye başkanı kritik kararı duyurdu! 31 Mayıs'a kadar uzatıldı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan konaklama yasağı 31 Mayıs'a kadar uzatıldı.

2020-04-27 18:49:00 -
Belediye başkanı kritik kararı duyurdu! 31 Mayıs'a kadar uzatıldı

Çanakkale’nin tatil cenneti Bozcaada ilçesine, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 30 Nisan’a kadar konaklama tesislerinde kalma süreci durdurulmuştu. Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, aldıkları yeni bir kararla bu sürecin 31 Mayıs tarihine uzatıldığını söyledi.

Kuzey Ege’de bulunan tatil cenneti Bozcaada’ya her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist gelmeye devam ediyor. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle Bozcaada Belediyesi ile Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu (BOZTİD), konaklama tesislerini 19 Mart-30 Nisan tarihleri arasında tedbir amaçlı kapatılması kararı almıştı. koronavirüs salgını ve tehdit süreci devam ederken, ada yönetimi konaklama tesislerinin 31 Mayıs’a kadar kapalı kalması yönünde karar aldılar.

Belediye Başkanı duyurdu

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, “Değerli Bozcaada'lı hemşehrilerim, Bozcaada Belediye Başkanlığı ve Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu arasında varılan tam mutabakat neticesinde; Viral yayılmanın engellemesini sağlamak ve sosyal yalıtımı destekleyebilmek amacıyla daha önceki mutabakatla tedbiren 30 Nisan'a kadar geçerli olması öngörülen Belediye Başkanlığımız tarafından, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38. madde m bendine istinaden ilçemizdeki tüm konaklama tesislerinin tedbiren geçici olarak faaliyetlerinin durdurulması uygulaması; görülen lüzum üzerine, 31 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Ada kendi öznel şartları nedeniyle zorluklara alışkındır ve hep beraber dayanışarak bu çetin süreci sağlıkla tamamlayabileceğimize inancımız tamdır. Halkımıza ve işletmelerimize önemle duyurulur" ifadelerine yer verdi.

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