Belediye başkanı kendisinin ve eşinin heykelini yaptırdı Oğlunu belediye şirketinde genel müdür yardımcısı olarak görevlendiren CHP'li İsmail Uygur'un, yeni bir skandalı daha ortaya çıktı.

Yerel seçimlerin üzerinden 4 ay gibi kısa bir süre geçti ve belediyelerde yaşanan skandallar patlak verdi. Birçok belediye başkanı, akrabalarını belediyede makam sahibi yaptı. Bu belediyelerden biri de İzmir'deki Torbalı Belediyesi oldu. CHP'li İsmail Uygur, 24 yaşındaki oğlu Efe Uygur'u belediye şirketinde 7 bin lira maaşla genel müdür yardımcısı olarak görevlendirdi. Bu kararını "Güvenebileceğim başka kimse yoktu." şeklinde savunan CHP'li Uygur, tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kaldı. Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un, yeni bir skandalı daha ortaya çıktı. M. Kemal'in yanına eşiyle kendi heykeli Başkan Uygur, 2006 yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde M. Kemal heykeli yaptırmıştı. M. Kemal'in yanında bulunan heykellerden biri İsmail Uygur'a diğeri ise eşi Afet Uygur'a aitti.

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