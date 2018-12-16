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Belediye başkanı çileden çıktı! 'Yazıklar olsun bunu yapanlara'

Bursa'da İznik Gölü kenarında 20 milyon TL harcanarak yaptırılan ahşap banklardan bazılarının yakılmasıüzerine İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, "Yazıklar olsun bunu yapanlara. Bunlar mili servet" dedi.

16 Aralık 2018 Pazar 17:15
Belediye başkanı çileden çıktı! 'Yazıklar olsun bunu yapanlara'

Bursa'nın İznik ilçesindeki göl kenarına belediye tarafından 20 milyon lira harcanarak, yaptırılan parktaki banklardan bazıları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldı.

Olay, önceki gece, İznik Gölü kenarında meydana geldi. İznik Belediyesi'nce 20 milyon lira harcanarak, yaptırılan parka 1 ay önce yerleştirilen banklardan bazıları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ve polis ekipleri, inceleme yaptı.

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, bankların yakılmasına tepki göstererek, "Yazıklar olsun bunu yapanlara. Yazıktır, günahtır. Bunları yapanları Allah'a havale ediyorum. Bunlar bizim milli servetimizdir" dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 17:15
  1. Bursa
  2. İznik Belediye Başkanı Osman Sargın
  3. İznik Gölü
  4. kundaklama

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