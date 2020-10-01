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Siyaset Belediye başkanı CHP’den istifa etti
Siyaset

Belediye başkanı CHP’den istifa etti

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz Belediye Başkanı Mustafa Nalbant’ın, partisi CHP’den istifa etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 12:56:00 -
Belediye başkanı CHP’den istifa etti

Evrensekiz Belediyesinden yapılan açıklamada, CHP’ye 2008 yılında üye olan Nalbant’ın, 2014 ve 2019 yılında belediye başkanlığı seçimlerini kazanarak CHP’ye büyük hava kattığı belirtildi. Nalbant’ın CHP’ye geldikten sonra hem yerel hem genel seçimlerde partisinin oylarını ikiye katladığı vurgulanan açıklamada, Evrensekiz Belediye Başkanı Mustafa Nalbant’ın şu sözlerine yer verildi: “Benim o kadar fedakarlığıma rağmen CHP’nin Kırklareli İl Başkanı’ndan ve mevcut iki milletvekilinden destek alamadım. Bu nedenle uygun gördüğüm lüzum üzerine 30 Eylül 2020 tarihinde CHP’den istifa ediyorum.”

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