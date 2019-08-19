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Belediye Başkanı Bayındır, stajyerlerle buluştu

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaz döneminde belediyede staj yapan öğrencilerle bir araya geldi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 12:44
Belediye Başkanı Bayındır, stajyerlerle buluştu

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaz döneminde belediyede staj yapan öğrencilerle bir araya geldi.


Beyşehir Belediyesinin çeşitli birimlerinde stajını tamamlayan ve tamamlamak üzere olan öğrencilerle düzenlediği toplantıda buluşan Başkan Bayındır, bundan sonraki meslek yaşamlarında başarı diledi. Bayındır, eğitim ve öğretim hayatında okullarda verilen eğitimin yanında öğrencilerin uygulamalı eğitimlerle, stajlarla mesleki tecrübe ve birikim kazandığını da belirtirken, “Beyşehir Belediyesinde staj yapmak bir ayrıcalıktır. Buradaki staj süresince elde ettiğiniz kazanım, bilgi birikiminin ilerideki mesleki hayatınızda da siz gençlere çok büyük faydalar sağlayacağına inanıyorum. Artık üniversite mezunu olmak günümüzde yetmiyor. Her türlü görevin üstesinden gelmek ve en iyisini başarmak için çok çalışmak, kendinizi her alanda eğitmeniz gerekiyor. Diliyorum ki, bu bilinçle okul ve iş hayatınızı şekillendirir ve ülkemize, milletimize, vatanımıza hayırlı fertler olursunuz” dedi.


Başkan Bayındır, sohbet ettiği öğrencilere bazı tavsiyelerde bulunup öğütler de verirken, “Yaşınız şimdi güzel yaş ama değerli geçirin. Değerli olsun hayatınız. Siz o değerleri biliyorsunuz akıllı çocuklarsınız. Çünkü size doğrular öğretildi ben biliyorum. Tanıyorum ben sizleri. Doğrular nedir? Doğrular dürüstlük, doğrular iyi insan olmak, insanlara yardım etmek, dinimizin gereği de bu. Milli karakterimizin de gereği bu. Bütün bunları bir hamur ettiğimiz zaman çok başarılı olacağınıza inanıyorum. Bizim stajları seçtiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bizleri unutmayın, kötü bir örneğimiz varsa onu almayın, ama iyi şeyler yaptığımızı görürseniz onları hayatınızın anlayışına yerleştirin. Siz de bundan ufak ufak tecrübe almış olursunuz.Dürüst olmak iyidir, dobra olmak iyidir, yüz yüze konuşmak iyidir. Gösterişten uzak ama yaptığınız işler gösterişli olsun. Kendinizle ilgili işler değil, sizin topluma yaptığınız işler gösterişli olsun. Benim felsefem bu buna devam edeceğim siz de öyle olun inşallah. Ben sizleri yarın iyi yerlerde göreyim.Bizlere bu taşıdığınız emanetleri yüksek yerlere yetişen birileri gelip alsın. Çünkü biz gelip geçeceğiz, siz geleceksiniz arkadan, kuşak kuşak işte geliyoruz. Yarın hepiniz bir yerlerde olun yani. Bu şehrin, bu memleketin, ülkenin vatanın belli hücrelerinde yer alın.İyi insanlar, temiz insanlar ,dürüst insanlar burada olduğu sürece alttan yetişen nesil onu örnek alacağı için kötü örnek olmayın, kötü örnekte görmeyin siz hep iyiliklerle yüzleşin, iyi şeyler görün dileğim de bu, hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 12:44
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