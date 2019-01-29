Belediye başkan adayını bıçaklamıştı! Salıverildi AK Parti'nin Seyhan Belediye Başkan adayı Fikret Yeni'yi bıçaklayan M.A, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Adana'da, AK Parti'nin Seyhan Belediye Başkan adayı Fikret Yeni'yi bıçakla yaralayan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AK Parti Belediye Başkanı adayı Fikret Yeni'yi, 25 Ocak'ta partisince bir restoranda düzenlenen toplantıda bıçakla yaraladıktan bir gün sonra Mersin Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim olan şüpheli M.A'nın, Adana Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı. Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen M.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ne olmuştu? Önceki dönem AK Parti Adana İl Başkanı da olan Yeni, partisince merkez Seyhan ilçesinde bir restoranda düzenlenen toplantı sırasında yanına gelen M.A. tarafından bıçaklanmıştı. Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Yeni, tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Şüpheli M.A, olaydan bir gün sonra Mersin Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim olmuştu.

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