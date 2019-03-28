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Belediye Başkan Adayı Feyzullah Gülada;

31 Mart yerel seçimlerine kısa bir zaman kala Cumhur İttifakının Datça Belediye Başkan Adayı Feyzullah Gülada seçim çalışmalarına ve projelerini anlatmaya devam ediyor.

28 Mart 2019 Perşembe 12:07
Belediye Başkan Adayı Feyzullah Gülada;

31 Mart yerel seçimlerine kısa bir zaman kala Cumhur İttifakının Datça Belediye Başkan Adayı Feyzullah Gülada seçim çalışmalarına ve projelerini anlatmaya devam ediyor. Gittiği her mahallede coşku ile karşılanan Gülada projelerini sırasıyla anlatıyor. Taşlık gölü üzerine bulunan park içerisinde yapılacak olan gençlik merkezinin ismi üzerinden yapılan eleştirileri cevap verdi. Gazi Mustafa Kemal Gençlik Merkezi isminin üzerinden siyaset üretmeye çalışanlara Atatürkçülük dersi verdi.


“Atatürkçülük sadece ince bir çizgi değildir”


Mahalle toplantılarını sürdüren Datça Belediye Başkan adayı Gülada neden gençlik merkezinin isminde Atatürk yok sorusuna cevap verdi. Başkan adayı Gülada; “Tarihten bir haber olanlara hatırlatalım. Gazi’lik unvanı Atatürk’e 1921 yılında Sakarya Meydan Muharebesinden sonra verilmiştir. Atatürk soyadını ise 1934 yılında almıştır. Yıllardır Datça’yı yönetenler Atatürk ve milli mücadele kahramanlarının isimlerinin kaçını yapılan eserlere ya da cadde sokak ismine verdi? Sadece bir tek caddeye Atatürk ismini verdi. Bizler Atatürkçülüğü kalbimize nakşetmişiz. Atatürkçülüğü yaşam tarzı olarak belirlemişiz. 1921 yılından itibaren kronolojik sıralama ile isimleri daha proje aşamasındayken isimleri vermeye başladık. Atatürkçülük sadece ince bir çizgi değildir. Sadece söylemde Atatürkçülük olmaz. Hizmet ederek, vatandaşına eziyet etmeyerek, muasır medeniyetler seviyesine ulaşmaya çalışmakla olur. Atatürkçülük hamasetle yaşatılmaz. Önce kendiniz yaşarsınız ondan sonra yaşatırsınız. Biz bu düsturla yetişen bir milletiz” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 12:07
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