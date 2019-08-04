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Belediye AK Parti'ye geçince iş makinelerini geri istediler!

CHP’li İstanbul Avcılar Belediyesi, Çanakkale'nin Geyikli Belediyesi'ne gönderdiği iş makinelerini seçimi AK Parti kazanınca geri istedi. Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu CHP’li Belediyeye ‘ayıp ettin be ya’ diyerek tepki gösterdi.

04 Ağustos 2019 Pazar 16:23
Belediye AK Parti'ye geçince iş makinelerini geri istediler!

CHP’li İstanbul Avcılar Belediyesi Geyikli belde belediyesine gönderdiği iş makinelerini seçimi AK Parti kazandığı için geri istedi. Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu CHP’li Belediyeye ‘ayıp ettin be ya’ diye seslendi. İş makinelerini geri gönderen Geyikli, kardeşliği de bitirme kararı aldı.

CHP'li Avcılar Belediyesi, Çanakkale'nin Geyikli Belediyesi 31 Mart seçimlerinde AK Parti'ye geçince 2017 yılında 'kardeş belediye' kapsamında bağışladığı kamyon ve kazıcıyı geri istedi. Avcılar'a yeni seçilen Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin imzasıyla gönderilen yazı ile araçlar istendi. Kendilerine tam 8 kez yazı gönderildiğini belirten Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, "Kültürümüzde böyle bir şey yok. Onları kardeşlikten çıkarıyorum. Böyle kardeş olmaz olsun" dedi. Geyikli Belediyesi'nin 9 meclis üyesinden 4'ü AK Parti, 5'i de CHP'li. Oruçoğlu başkanlığında toplanan mecliste dün, AK Partili üyeler Fatih Biçici, Ahmet Çiçek, Hüseyin Beceren ve Hakkı Eker'in oylarıyla 'kardeşlik' iptal edildi. CHP'li meclis üyesi Fatih Özcan mazeretinden dolayı katılmadığı toplantıda CHP'li üyeler Mehmet Atilla, Zuhal Özkan, İsmail Salman ve İbrahim Erçetin ise karara karşı çıktı.

Kardeşlik bozuldu

Her ikisi de 2017'de CHP'li olan Avcılar Belediyesi ile Geyikli Belediyesi, iki belediyenin meclis kararıyla o dönem 'kardeş belediye' oldu. Avcılar'dan Geyikli Belediyesi'ne bir adet kamyon ile kazıcı yükleyici bir iş makinesi hediye edildi. Her iki belediye arasındaki 'kardeşlik' ilişkisi 31 Mart yerel seçimlerine kadar iyi gitti. Ancak son seçimlerde Geyikli'yi AK Parti kazanınca 'kardeşlik' bozuldu. Avcılar Belediye Başkanlığına seçilen Turan Hançerli'nin imzasıyla seçimlerden hemen sonra tam 8 kez Geyikli Belediyesi'ne yazı gönderilerek araçlar geri istendi.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 16:23
  1. İstanbul
  2. Çanakkale
  3. CHP
  4. ak parti
  5. Geyikli Belediyesi

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