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Belde halkından bayram temizliği

Erzincan’ın Çağlayan beldesinde vatandaşlar belediye başkanıyla birlikte çöp toplayarak çevre duyarlılığına davette bulundular.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:01
Belde halkından bayram temizliği

Erzincan’ın Çağlayan beldesinde vatandaşlar belediye başkanıyla birlikte çöp toplayarak çevre duyarlılığına davette bulundular.


Çağlayan Belediye Başkanı Haydar Şahin, bayram öncesi daha temiz bir çevre için çevreye atılan çöplerle ilgili beldesinde, halkın katılımıyla çöp toplama etkinliği gerçekleştirdi. Çağlayan beldesi girişinden başlayarak şelaleye kadar ve mesire alanında vatandaşlar yaklaşık 30 çöp torbası çöp topladılar.


Belediye Başkanı Haydar Şahin, bu alanlara gelen misafirlerin çevreye daha duyarlı olmalarını istedi.


Şelalenin turistik bir yer olmasından dolayı çok fazla kişinin bu bölgeyi ziyaret ettiğini ifade eden belde sakinleri bundan dolayı gelen misafirlerin dönüşlerinde çöpleri yol kenarlarındaki çöp bidonlarına bırakmalarını istedi.


Çöp toplayan çevre dostları daha sonra halay çekmeyi de ihmal etmediler. Yoldan geçen düğün konvoyunun önünü kesençevreciler çöp toplamaya 10 dakika ara vererek davul zurna eşliğinde halay çekti.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:01
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