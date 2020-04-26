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Aktüel

Belde Evleri kursiyerlerinden 7 bin maske

Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri üyesi kadınlar, korona virüsle mücadele sürecine ürettikleri 7 bin maske ile katkı sundu.

2020-04-26 14:25:44 -
Belde Evleri kursiyerlerinden 7 bin maske

Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri üyesi kadınlar, korona virüsle mücadele sürecine ürettikleri 7 bin maske ile katkı sundu.


Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri, kadınların kendilerini geliştirdiği birer merkez olmanın yanında zor günlerde de dayanışmanın merkezi olmaya devam ediyor. Bahçelievler Belde Evi ve Meslek Edindirme Kurs Merkezi ve Fatih Belde Evi, dünya genelinde sağlık tehdidi haline gelen korona virüse karşı tedbir amacıyla kullanılan maskelerin üretimine ev sahipliği yapıyor. Merkezde Tepebaşı Belediyesi personelinin kullanması amacıyla maske üretimi yapan kadınlar günde ortalama 500 maske üretirken, bugüne dek 7 bin maskenin üretim ve dağıtımı yapıldı.


Tepebaşı Belediyesi personelinin kullanımı için hazırlanan maskeler, pamuklu kumaştan üretiliyor ve yıkanarak yeniden kullanılabiliyor.

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