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Dünya Belçika'nın Libya paraları konusunu BM reddetti
Dünya

Belçika'nın Libya paraları konusunu BM reddetti

BM Güvenlik Konseyi, Belçika'nın 'Libya'nın dondurulan paralarının elden çıkarılması' talebini reddetti.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 23:59:00 -
Belçika'nın Libya paraları konusunu BM reddetti

Libya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Tahir es-Sunni, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Yaptırımlar Komitesinin, Belçika'nın, Libya'ya ait dondurulan paraların elden çıkarılması talebini resmen reddettiğini açıkladı.

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Tahir es-Sunni, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Komitenin Belçika'nın talebini reddetmesini Libya için önemli bir zafer olarak değerlendirdi.

Sunni, BM Libya Destek Misyonu, Dışişleri Bakanlığı ve yatırım kuruluşunun çabaları sayesinde BM Güvenlik Konseyi Yaptırımlar Komitesinin, Belçika'nın "dondurulmuş fonları elden çıkarma" talebini resmen reddettiğini belirtti.

Komitenin, dondurulmuş fonları elden çıkarmak için hiçbir yasal dayanağın bulunmadığını kararlaştırdığını ifade eden Sunni, Belçika'dan daha önce talebini geri çekmesini istediklerini ve bu kararın, Libyalıların kaderiyle oynamak isteyen herhangi bir ülkeye uyarı olduğunu aktardı.

Libya, 2011 öncesinde önemli miktarda petrol ihracatı gerçekleştiren ülkeler arasındaydı. Kaddafi rejimine yönelik BM'nin yaptırım kararı almasının ardından Libya'nın diğer ülkelerde bulunan 60 milyar doların üzerindeki varlığına el konulmuştu.

Libya Yatırım Kurumu ve ona bağlı Libya Dış Yatırım Şirketinin Belçika'nın Euroclear Bankasındaki 12,8 milyar avro, KBC'deki 869 milyon avro, ING'deki 376 milyon avro ve BNP Paribas Fortis'teki 43 milyon avroluk hesapları, 2011'de dondurulmuştu.

Belçika'daki yasal merciler, 2017'de dondurulmuş fonlara el koymayı denediklerinde bu paralara ulaşamamıştı.

Mart ayında Libya'nın devrik lideri Kaddafi rejiminin Belçika'da dondurulan banka hesaplarından milyarlarca avronun kayıp olduğu ortaya çıkmıştı.

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