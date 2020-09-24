  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Belçikalı polis memuruna ırkçı hakaretleri nedeniyle hapis cezası
Aktüel

Belçikalı polis memuruna ırkçı hakaretleri nedeniyle hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-09-24 11:56:06 -
Belçikalı polis memuruna ırkçı hakaretleri nedeniyle hapis cezası

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da bir polis memuru, tartıştığı siyahi aileye yönelik ırkçı hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.

Başkent Brüksel'den sahil kenti Ostend'e giden trende 2015'te siyahi bir aileyle trendeki tuvaletin otomatik kapısı sebebiyle tartışan polis memuruna, olay sırasında hakaret içeren ırkçı söylemlerde bulunduğu için 6 ay hapis cezası ve 600 avro para cezası verildi.

Mahkeme kararında, polis memurunun görevini başkalarını hor görecek şekilde yerine getiremeyeceği, bu şekilde davrandığı için bütün polis teşkilatının itibarına zarar verdiği belirtildi. Kararda, olay sırasında alkollü olduğunu beyan eden memurun bu halinin, ırkçılık sorununu hafifletemeyeceği vurgulandı.

Belçikalı polis memuruna 5 yıl önceki olaydan sonra daha hafif bir ceza verilmiş ancak savcılık buna itiraz ederek daha ağır bir ceza istemişti. Brüksel'in Kongo kökenlilerin yoğun olarak yaşadığı bölgesinde görevli polis memuru, trendeki tartışmadan sonra kondüktörün polis çağırması üzerine trenden indirilmişti. Daha sonra suçunu kabul eden polis memuru, yaptıklarını işten kaynaklı "tükenmişliğe" bağlamıştı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD Türkiye Büyükelçisi tüccarlığa soyundu! 'Türkiye ilaç şirketlerine borcunu ödemiyor'
Dünya

ABD Türkiye Büyükelçisi tüccarlığa soyundu! 'Türkiye ilaç şirketlerine borcunu ödemiyor'

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Türkiye Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye’nin ABD’li ilaç şirketlerine olan borcunu ödemedeğini iddia..
Süleyman Soylu'yu isyan ettiren olay!
Gündem

Süleyman Soylu'yu isyan ettiren olay! "Hadi gitsin de bir polisimiz bulsun"

Bazı bölgelere ilişkin kiralık ev eleştirisi yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, lojmanların önemine vurgu yaptı. Soylu, "Bizim bakanlığım..
Yunanistan yine oyun peşinde! AB'ye çağrı yaptılar
Gündem

Yunanistan yine oyun peşinde! AB'ye çağrı yaptılar

Doğu Akdeniz gerginliğinde Türkiye ile görüşmeyi kabul eden Yunanistan yine oyun peşinde koşuyor. Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, Avrupa Bir..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı