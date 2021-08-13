Belçikalı forvet Kartal’a doğru!

Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde bu sene yarışacak olan Beşiktaş aradığı forveti Chelsea'de buldu. Romelu Lukaku'yu transfer eden İngiliz takımında kadroya girmesi mümkün olmayan Belçikalı Michy Batsuayi ile anlaşmaya varıldığı iddia edildi. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mücadele edecek Beşiktaş, kadrosuna forvet takviyesi yapmak istiyor.

Gerçekleşmeyen Diego Costa ve Luuk De Jong transferlerinin ardından Siyah-Beyazlı kulüp rotasını Chelsea'nin Belçikalı futbolcusu Michy Batsuayi'ye çevirdi.

Chelsea'ye Romelu Lukaku'nun katılmasıyla oynama şansı kalmayan Batshuayi, Kartal'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer alması nedeniyle Siyah-Beyazlı kulübe sıcak bakıyor.

Belçika takımlarından Standard Liege altyapısında yetilen Michy Batsuayi, 6 milyon Euro'ya Marsilya'ya transfer oldu. 2 sezon Fransa'da top koşturan Belçikalı forvet 2016'da 39 milyon Euro karşılığında Chelsea'ye transfer oldu.

İngiltere'de beklenen performansı veremeyen golcü oyuncu sırasıyla Borussia Dortmund, Valencia ve Crystal Palace'ta kiralık forma giydi.

Kariyerinde 348 karşılaşmada forma giyen Michy Batshuayi 128 gol atarken 34 asist yaptı.