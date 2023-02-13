Belçikalı dünya devi Türk şirkete ortak olma kararı aldı!

Dünyanın en büyük evcil hayvan maması üreticilerinden biri olan Belçikalı United Petfood, Türkiye’de hızla büyüyen evcil hayvan maması için önemli bir ortaklığa imza atıyor.

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, Bünyesinde 13 farklı markası bulunan Lider Pet Food ile görüşen Belçikalı şirket, Türk firmasına ortak oluyor. Her ne kadar Belçikalı devin, Türk şirketten aldığı hisse oranı tam olarak açıklanmasa da Lider Pet Food ile Türkiye pazarına girmesi önemli bir adım. Belçikalı United Petfood’un resmi sitesinden duyurulan hisse alımıyla ilgili “Lider Pet Food, Türkiye'de yüksek teknolojiye sahip iki üretim tesisine sahip bir evcil hayvan yemi üreticisidir. Şirket, kedi ve köpekler için kuru evcil hayvan maması, kuş, tavşan ve kemirgen yemi üretiminde 15 yıllık deneyime sahip. Lider ayrıca kendi markalarından birçoğu için ıslak evcil hayvan maması ve ikramları da tedarik ediyor” bilgisi verildi. Her iki şirketten yapılan ortak açıklamada, “Bu ortaklığın amacı bilgi alışverişinde bulunmak ve birlikte büyümek. United Petfood'a göre Lider tamamen kendi kendini yönetmeye devam ediyor. İki şirket arasında mükemmel bir stratejik ve kültürel uyum görüyoruz ve United Petfood'un Türkiye'de ve ihracat pazarlarımızda büyüme yolculuğumuzu sürdürmek için ideal bir ortak olduğuna inanıyoruz” denildi. 2009 yılında kurulan İzmir merkezli Lider Pet Food, 40 bin metrekarelik üretim tesisinde 220 bin tonluk üretim yapıyor. Yaklaşık 98 milyon dolarlık ciro yapan Lider Pet Food’un 350’den fazla çalışanı var. Şirketin Spectrum, Reflex, Bonnie, Proline, Trendline, Enjoy, King, Thunder gibi markaları bulunuyor. Türk şirketini satın alan Belçikalı United Petfood ise 8 farklı ülkede 19 üretim tesisine sahip. Bu tesislerde 925 bin ton üretim yapan şirket, bu ürünlerle günde 12 milyondan fazla evcil hayvana mama sağlıyor.

Türkiye’de pazarın büyüklüğü 1 milyar dolar

95 ülkeye ihracat yapan United Petfood, bin 800’den fazla çalışanı istihdam ediyor. Son dfönemge satın almalarla büyüyen Belçikalı şirket, geçen yıl dünya devi Cargill’in Polonya (Krzepice) ve Macaristan'daki (Karcag) üretim tesislerini bünyesine katmıştı.

Dünyanın genelinde 300 milyar dolarlık büyüklüğe sahip evcil hayvan ürünleri pazarı Türkiye’de 1 milyar dolarlık bir hacme sahip.

Fortune Business Insights tarafından hazırlanan ve 2021-2028 projeksiyonunu ortaya koyan Evcil Hayvan Maması Pazarı raporuna göre; 2020 yılında küresel evcil hayvan maması pazarı büyüklüğü ise 94 milyar dolar. Bu rakam 2028 yılına kadar 136.82 milyar dolara çıkacak. Türkiye’de de pazarın hızlı büyümesi, yabancıların ilgisini çekiyor.

ABD'li yatırım fonu Riverside, Kuveytli finans devi NBK, Hintli SeQuent Scientific’e bağlı Alvira bu pazara giren yabancı firmalar ve fonlar. Riverside Türkiye'nin en büyük evcil hayvan mama üreticilerinden Tropikal Pet'in yüzde 60'ını satın almıştı.