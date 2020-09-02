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Aktüel Belçika'da yeni Kovid-19 vakalarındaki düşüş devam ediyor
Aktüel

Belçika'da yeni Kovid-19 vakalarındaki düşüş devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-09-02 14:11:09 -
Belçika'da yeni Kovid-19 vakalarındaki düşüş devam ediyor

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük yeni vaka sayıları yaklaşık iki haftadır düşüş gösteriyor.

Ulusal Sağlık Enstitüsünün verilerine göre, 23-29 Ağustos haftasında virüse yakalanan kişi sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 12 azalarak günlük ortalama 438 oldu.

Belçika'da salgının başlangıcından bu yana Kovid-19 tespit edilen toplam kişi sayısı 85 bin 487 olarak açıklandı. Bu kişilerin 9 bin 897'si hayatını kaybetti.

Ülke genelindeki hastanelerde ise şu an 68'i yoğun bakımda olmak üzere 226 kişi tedavi görüyor.



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