Belçika'da Türkler ve terör örgütü PKK destekçileri arasında arbede çıktı
Belçika'nın Limburg bölgesindeki Heusden-Zolder ilçesinde terör örgütü PKK yandaşlarının provokasyonuna Türk asıllı vatandaşlar tepki gösterdi. Olayların büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.
Başkent Brüksel'e yaklaşık bir saat kadar uzaklıktaki Heusden-Zolder'de Nevruz'la ilgili sözde kutlamalardan dönen PKK yandaşları, arabalarında terör örgütü PKK'yı simgeleyen paçavralar ve elebaşı Öcalan'ın posterleriyle tur attı.
Sloganlar da atan grup, Türk asıllı vatandaşların yoğunluklu yaşadığı caddeden geçti. Türkler gruba tepki gösterdi. Bunun ardından arbede yaşandı.
Çok sayıda polis sevk edildi
Bazı araçların ateşe verildiği olay mahalline çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, tazyikli suyla müdahalede bulundu.
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