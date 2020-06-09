  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Belçika’da sömürgeci Kral 2. Leopold’un yakılan heykeli kaldırıldı

Belçika’nın Anvers kentinde sömürgeci Kral 2.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 21:42:04 -
Belçika’da sömürgeci Kral 2. Leopold’un yakılan heykeli kaldırıldı

Belçika’nın Anvers kentinde sömürgeci Kral 2. Leopold’un geçtiğimiz hafta düzenlenen protestolardan ateşe verilen heykeli kaldırıldı.



Belçika’da sömürgeci eski Kralı 2. Leopold’un Ekeren bölgesinde yer alan heykeli, temizlik ve restorasyon çalışması nedeniyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Heykelin Middelheim Müzesi’nin deposuna götürüldüğü bildirildi. Anvers kentinde bulunan Kral 2. Leopold heykeli, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen ırkçılık protestolarda kırmızıya boyanarak tahrip edilmişti. Heykelin kaldırılması için imza kampanyası başlatılmıştı. İngiltere’de de geçtiğimiz hafta Bristol kentinde 17. yüzyıl köle taciri Edward Colston’un heykeli yıkılarak nehre atılmıştı.



Heykelin geri getirilmesi beklenmiyor


Anvers Belediye Başkanı Bart De Wever’in sözcüsü Johan Vermant, heykelin 2023’te meydanın yeniden düzenlenmesinin bir parçası olarak kaldırılacağını ifade ederek geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen protestolarda ciddi şekilde tahrip edilmesi sonucu söz konusu işlemin hızlandırıldığını belirtti. Sözcü Vermant, restorasyonun ardından heykelin büyük ihtimalle meydana geri getirilmeyeceğini kaydetti.



Kongo’da katliamlar yapmıştı


1865’ten 1909’a kadar Belçika Kralı olarak görev yapan Kral 2. Leopold, 44 yıl tahtta kaldı. Belçika’nın en uzun süre tahtta kalan kralı, tarihin en büyük toplu katliamlarından biriyle biliniyor. Şu an Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve bin 800’lü yıllarda Belçika’nın sömürgesi olan Kongo’da gerçekleştirilen katliamlarda açlık, hastalık ve katliam nedeniyle nüfusta ciddi düşüş yaşanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı