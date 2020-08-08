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Aktüel

Belçika'da sıcak hava alarmı

Yeniakit Publisher
2020-08-08 11:08:10 -
Belçika'da sıcak hava alarmı

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da sıcak hava dalgasının etkisini göstermesiyle ülke genelinde kırmızı alarm ilan edildi.

Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (RMI) termometrelerin 36-37 dereceleri göstermesi üzerine alarm seviyesini kırmızıya yükseltti.

RMI, halkı yüksek sıcaklıklara karşı önlem almaları yönünde uyardı. Bu kapsamda vücudun sıvı kaybının önüne geçilmesi için bolca su ve hafif gıdalar tüketilmesi, uygun kıyafetler giyilmesi, doğrudan güneş ışınlarına maruz kalınmaması ve dışarıdaki aktivitelerin en aza indirilmesi tavsiyesinde bulunuldu.

"Tropik sıcaklar" dolayısıyla alınan kırmızı alarm kararının pazartesi gecesine kadar sürmesi bekleniyor.


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