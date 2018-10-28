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Belçika'da parmak izi krizi!

Belçika'da kimlik kartlarında parmak izi bulundurma zorunluluğunu içeren yeni yasa tepkilere neden oldu.İçişleri Bakanı Jan Jambon, geri adım atmayacaklarını açıkladı.

28 Ekim 2018 Pazar 22:02
Belçika'da parmak izi krizi!

Belçika’da kimlik kartlarında parmak izi bulundurulması uygulamasını hayata geçirilecek olan tasarının kabul edilmesine tepkiler artmaya devam ederken, İçişleri Bakanı Jan Jambon geri adım atılmayacağını söyledi.

Belçika’da kimlik kartlarında zorunlu parmak izi uygulaması tepkilere yol açtı. Belçika İçişleri Bakanı Jan Jambon, kimlik kartlarında parmak izinin zorunlu olduğunun altını çizdi ve geri adım atmayacağını belirtti. İçişleri Bakanı Jan Jambon yaptığı açıklamada, “Kimlik kartları üzerinde parmak izlerinin depolanması yükümlülüğü hakkında ortaya çıkan tartışmayı anlam veremiyorum” dedi.

“Kimlikte fotoğraf varsa parmak izi neden olmasın”

Bakan Jambon, “Kimlik kartındaki fotoğrafla, parmak izi ile arasında hiçbir fark görmüyorum. Bence gizlilikle herhangi bir risk üstlenmiyoruz. Parmak izi çipte değil, kartta olacak. Kimlik kartında kimlik sahibinin bir resim varsa, neden parmak izi olmasın."

“Parmak izi vermeyen kimlik alamaz”

Kararla birlikte, terörle mücadeleye destek ve sahte kimlik kartlarının önüne geçileceğini söyleyen Bakan Jambon, “Parmak izi vermek istemeyenler de kimlik sahibi olamayacak. Kimlik kartlarında parmak izi bulundurulmasını zorunlu hale getirilmesinden dolayı memnuniyet duymaktayım” şeklinde konuştu.
Sosyal medya aracılığıyla #ikniet etiketi altında Jambon’a yönelik tepkilerine karşılık olarak Jambon sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstediklerini yapabilirler. Geri adım atmayacağım” sözlerine yer verdi.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 22:02
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