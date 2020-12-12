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Dünya Belçika'da "Noel Baba" şoku! Huzurevinde virüs dağıttı
Dünya

Belçika'da "Noel Baba" şoku! Huzurevinde virüs dağıttı

Belçika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) önlemleri çerçevesinde yasak olmasına rağmen huzurevini ziyaret eden bir temsili "Noel Baba", en az 45 kişiyi enfekte etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 17:26:00 -
Belçika'da "Noel Baba" şoku! Huzurevinde virüs dağıttı

Belçika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) önlemleri çerçevesinde yasak olmasına rağmen huzurevini ziyaret eden bir temsili "Noel Baba", en az 45 kişiyi enfekte etti.

Olay, Anvers kentindeki Mol kasabasında bulunan ve 150 kişinin kaldığı bir Hemelrijck adlı bakımevinde yaşandı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında bu sene yasaklanmasına rağmen, huzurevi yönetimi, salgın sebebi ile uzun süreden beri sıkıntılı bir süreç geçiren sakinlerine moral vermek için bir etkinlik yaptı. Sadece ortak kullanım alanlarını ziyaret etmesi gereken temsili "Noel Baba" bütün odaları tek tek ziyaret ederek hediyeler dağıttı.

Bu etkinlikten birkaç gün sonra rahatsızlık hisseden temsili "Noel Baba"nın testi pozitif çıktı. Bazı huzurevi sakinlerinde de benzer belirtilerin görülmesi üzerine, merkezde kalanların tamamı test edildi.

Süper yayıcı "Noel Baba"

artigercek.com'un haberine göre; ilk belirlemelere göre en az 45 yaşlıda koronavirüse rastlandı. Henüz bütün testlerin sonucu alınmadığı için, enfekte olan yaşlı sayısının daha da artmasından endişe ediliyor. Hediye dağıtan kişinin, bir "süper Coronavirus yayıcısı" olduğu belirtiliyor.

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