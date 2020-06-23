Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aileye gelir desteği

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da yoksul oldukları gerekçesiyle sosyal yardımlardan faydalanan bir çiftin Lamborghini ticareti yaptığı ortaya çıktı.

Belçika'da yayımlanan DH gazetesinin haberine göre, Liege kentinde yaşayan 54 yaşındaki Antonio ve eşi, 2008-2016 döneminde 320 bin avro tutarında sosyal yardım ve hastalık sigortası desteği aldı.

Sosyal desteklemelerden sorumlu kurumlar, yaptıkları incelemede, çiftin yardımlardan faydalanırken, cep telefonu, giyim, bilgisayar, motosiklet ve aralarında 2 adet Lamborghini de olan çok sayıda ürünün ticaretini yaptığını belirledi.

Çift hakkında dolandırıcılık ve sahtecilik suçlamasıyla hukuki süreç başlatıldı.