Belçika'da Kovid-19 vakası sayısı 200 bini geçti

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından bu yana hastalığa yakalananların sayısı 200 bini aştı.

Belçika hükümetinin yeni önlemler almasına neden olan Kovid-19 vaka sayılarındaki yükseliş hız kesmiyor. Haftalık sayıların günlük ortalamasını yayımlayan Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, 7-13 Ekim haftasında ortalama günlük vaka sayısı bir önceki haftaya kısayla yüzde 97 artarak 6 bin 764'e çıktı.

Ülkede 12 Ekim'de 9 bin 250, bir gün sonra ise 10 bin 369 yeni vaka kaydedildi. Son sayılarla birlikte 11,4 milyon nüfuslu Belçika'da yaklaşık 4 milyon test yapıldı ve Kovid-19'a yakalananların sayısı 202 bin 151 oldu.

Ülke genelinde şu anda hastanelerde 2 bin 98 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor. Bu kişilerin 358'si yoğun bakımda tutuluyor.

Belçika'da son haftalarda vakalarda görülen büyük artış üzerine federal hükümet salgınla mücadele için yeni tedbirler açıkladı. Bunlar arasında kafe, bar ve restoranların bir ay boyunca kapatılması, gece yarısından sabah 05.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması, mümkün olduğunca evden çalışma mecburiyeti gibi önlemler bulunuyor. Restoranların paket servisi devam edebilecek. Belçika hükümeti kapanan iş yerlerini desteklemek için 500 milyon avroluk bütçe ayrıldığını duyurdu.

Ülke genelindeki okullarda eğitim ise devam ediyor. Ancak kasım başındaki bir haftalık okul tatili 10 güne çıkarıldı.