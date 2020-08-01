Belçika'da Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hastalananların sayısında son haftalarda görülen artış hız kesmiyor.

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü (Sciensano), 22-28 Temmuz haftasındaki günlük ortalama vaka sayısının 448,1'e çıktığını, bunun bir önceki haftanın iki katı olduğunu duyurdu.

Son tespit edilen vakalarla Belçika'da bugüne kadar Kovid-19 hastalığına yakalanan kişi sayısı 68 bin 751 oldu. Hastaneye yatırılanların sayısı da günlük ortalama 18,7'den 23'e yükseldi. Günlük ölüm sayısının ise ortalama 2,7 olduğu açıklandı.

Belçika'da Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 9 bin 841 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede artan Kovid-19 vakaları nedeniyle Belçika hükümeti geçen hafta bir dizi yeni önlem almıştı. Bu çerçevede vakaların en çok görüldüğü Anvers kentinde gece sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, ülke genelinde alışveriş yapılan kalabalık cadde ve sokaklarda maske takma zorunluluğu getirilmiş, sosyal çemberin daraltılarak bir ailenin 4 hafta boyunca sadece 5 kişiyle görüşmesine izin verilmiş, restoran ve kafelere gidenlerin e-posta ve telefon numarası bırakması zorunluluğu gibi tedbirler uygulamaya geçirilmişti.











