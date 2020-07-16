Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 63 bini aştı

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 167 artarak 63 bin 39'a yükseldi.



Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünden (Sciensano) yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 4 artarak 9 bin 792'ye çıktığı kaydedildi.



Açıklamada, Belçika'da Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 167 artarak 63 bin 39'a ulaştığı belirtildi.



Son 1 haftada günlük vaka sayısının ortalama yaklaşık 100'e yükseldiğine işaret edilen açıklamada, vaka sayısında geçen haftaya göre yüzde 12'lik artış gözlemlendiği vurgulandı.

- Vaka artışı bölgesel tecrit getirebilir

Vaka sayılarındaki artışın ardından uzmanlar ve hükümet yetkilileri, tüm ülke genelinde tecrit yerine bölgesel kısıtlamalara gidilebileceğine işaret etti. Uzmanlar, tecridin çocuklar için geçerli olmaması, okul ve kreşlerin yaz tatilinden sonra açılması gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda uzaktan çalışmanın esas olmaya devam etmesi gerektiği vurgulandı.

Diğer taraftan, Belçika'daki Flaman ve Valonya bölgeleri, riskli ülkelerden dönen vatandaşlar için evde karantina sürecinin zorunlu olmasına, uyulmaması halinde para cezası kesilmesine karar verdi.

- Belçika'da normalleşme süreci



Kovid-19 salgını nedeniyle 13 Mart'tan bu yana tecrit politikaları uygulanan Belçika'da, 1 Temmuz itibarıyla normalleşme sürecinin 4. aşamasına geçildi.



Buna göre market alışverişlerinin tek kişi olarak 30 dakikada yapılması sınırlaması kalkarken, bir kişi aynı hafta içinde en fazla 15 kişiyle görüşebilecek.



Kafe ve restoranlarda sosyal mesafenin korunması koşuluyla 15 kişi bir araya gelebilecek.



Toplu taşımada ve hastanelerde maske takma şartı devam edecek.



Kapalı alanlarda 200, açık alanlarda ise 400 kişilik konser verilebilecek.



Tiyatro, sinema, eğlence parkları, kapalı oyun alanları, yüzme havuzları ve sağlık merkezleri 50 kişiyle sınırlı faaliyet gösterebilecek.



Dini hizmetler, törenler, düğünler ve cenazeler 200 kişiyle yapılabilecek.



Pazar yerlerinde en fazla 50 tezgah kurulmasına yönelik sınırlama uygulanmayacak.



Amatör, profesyonel spor faaliyeti ve müsabakaları kapalı alanda 200, açık alanda 400 izleyiciyle gerçekleştirilebilecek.

Dün toplanan Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi, son dönemde vaka sayısındaki artış nedeniyle halihazırda tedbirlerde ilave gevşetme yapılmayacağını açıkladı.