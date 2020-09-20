  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini aştı
Aktüel

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-09-20 11:37:05 -
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini aştı

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana toplam vaka sayısı 100 bin 748'e yükseldi.

Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, 11,4 milyon nüfuslu ülkede günlük vaka sayıları artmaya devam ediyor. Bugüne kadar yapılan yaklaşık 2,8 milyon test sonucunda 100 bin Kovid-19 vaka sayısı sınırı geçildi.

Haftalık sayıların günlük ortalamasını veren enstitü, 10-16 Eylül haftasında 1107 kişinin virüs kaptığını, bu sayının önceki haftaya göre yüzde 65 artış anlamına geldiğini açıkladı. Bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 bin 944'e çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerde halen 417 Kovid-19 hastası tedavi görüyor. Bu kişilerin 78'i yoğun bakım ünitesinde bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doktorlar Mesut Yılmaz'dan umudu kesti
Siyaset

Doktorlar Mesut Yılmaz'dan umudu kesti

Bir süre önce beyin ameliyatı geçiren eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumunun kötü olduğu, doktorların umudu kestiği açıklandı...
İspanya’da asker maaşına zam için protesto düzenledi
Dünya

İspanya’da asker maaşına zam için protesto düzenledi

İspanya’nın başkenti Madrid’de maaşlarına zam isteyen İspanya Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı askerler protesto gösterisi düzenledi...
AB ülkesi karıştı: Yönetim şeklimizi değiştirelim
Dünya

AB ülkesi karıştı: Yönetim şeklimizi değiştirelim

Adı rüşvet skandalına karışan İspanya eski Kralı Juan Carlos’un BAE'ye kaçması sonrası ülkede yönetim sistemi tartışma konusu oldu. Başbakan..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı